رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الموقع العام للمدينة الطبية بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى، وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى، للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، ومسؤلي الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال إنشاءات الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى، وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى، تتم على قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى الأولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن، وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الأعمال الجارية حالياً بالموقع العام للمدينة الطبية يشمل الأسوار والمداخل والبوابات والانارة، لربط مسشتفى الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام والخزان الرئيسي ببعضها البعض، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2023.

وأشار أنه جاري العمل على توصيل خطوط الحريق الرئيسية لمستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية ومسشتفي الأورام وتجهيز أعمال الخزان الرئيسي للقطاع الطبي، وجار أيضاً تنفيذ أعمال الحفر للاسوار بالاضافة إلى توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية للمباني.