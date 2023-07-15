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رئيس تعليم الكبار يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بالجيزة

السبت، 15 يوليو 2023 10:44 ص
رئيس تعليم الكبار يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بالجيزة لجنة محو الأمية بمنشأة القناطر
كتب محمود طه حسين

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شهد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في بداية كلمته رحب محمد ناصف الحضور، ووجه الشكر للنائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذه الاحتفالية.
 
وأضاف أن الشباب هم لسان الأمة الناطق عقلها المفكر ويدها البانية، وأن شباب التنسيقية درسوا بالداخل والخارج وجابوا العالم شرقا وغربا، ولديهم من الخبرات والتجارب الكثير فكل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 
وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في الثمان السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني ، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
 
أوضح إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية ، ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
 
وأضاف أن الاتجاهات العالمية الحديثة تركز على محو الأمية الأسرية يعني ذلك أن كل أسرة أو مؤسسة بها متعلمين وغير متعلمين فكل متعلم يعلم غير المتعلم نستطيع القضاء على الأمية خلال عام، فالمصري لا يعجزه شىء مصر تستطيع والقادم أفضل.
 
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