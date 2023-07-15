رئيس الوزراء الهندي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

ـ المركز الثقافي الإسلامي الهندي يحتفي بوفد الرابطة بحضور مفتي الهند وكبار علمائها

ـ د.العيسي يحاضر عن قيم الإسلام الرفيعة التي قدَّمت أنموذجاً ملهِماً في بناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات

مستشار الأمن القومي مرحِّباً بالأمين العام للرابطة: الطريقة الوحيدة للتعامل مع الخلافات هي الحوار تحت مظلة التعايش.. وبلادُنا على استعداد للتجاوب مع اقتراحات د.العيسى

نيودلهي:

استقبل دولة رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.

عقِب ذلك نظم المركز الثقافي الإسلامي الهندي احتفاءً بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي لجمهورية الهند، محاضرة لمعالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، حضرها كبار القيادات الدينية الإسلامية في الهند من مفتين وعلماء وقيادات دينية من مختلف التنوع الديني والفكري الهندي.

وقد تناول فضيلته في محاضرته معالم مهمّةً في القيم الإسلامية مستعرضاً نماذج متعددة لرُقيها الحضاري، مدللاً معاليه على أنها دعت لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات، تعزيزاً للصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّداً أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب حكمة الخالق سبحانه وتعالى في التنوع الإنساني، ومن ثم فهو يدرك أن هذا التنوع لا يعني الخوف من الآخر والبعد عنه أو كراهيته فضلاً عن الأساءة إليه، كما هي نظريات ومفاهيم الجهل والتشاؤم والتطرف.

وأكد د.العيسى أن المكوّن الإسلامي في الهند يعتزّ بوطنيته ومؤسسات دولته، وبانتمائه للأمة الهندية، مشدِّداً على ضرورة أن يكون الوعي الديني أداةَ تعزيزٍ للتفاهم والتعايش والتعاون بتقدير ومحبة متبادلة.

من جانبه رحب مستشار الأمن القومي بالأمين العام للرابطة، مؤكداً "أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الخلافات هي الحوار تحت مظلة التعايش والمصالح المشتركة، وبلادُنا على استعداد للتجاوب مع الاقتراحات التي قدمها د.العيسى".



