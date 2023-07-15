دمياط تستعد لفرز إنتاج العسل.. وأصحاب المناحل: تأثرنا بالتغيرات المناخية.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

تستعد مناحل دمياط لفرز إنتاج عسل بذرة القطن، والذي بدأ منذ فترة عقب الانتهاء من فرز إنتاج عسل البرسيم، وفي التقرير التالي يعرض "اليوم السابع" استعدادات مناحل دمياط لفرز الإنتاج.

"محافظة دمياط تمكنت من الحفاظ على معدل انتاجها من عسل النحل، والتغييرات المناخية أثرت على الأمر" بهذه العبارة بدأ الدكتور أسامة الهندي حديثه لنا، ليستكمل الحديث قائلا: "لدينا إمكانيات هائلة في تطوير هذا المجال، نمتلك المقومات الطبيعية التى يحتاج إليها النحل ليكمل غذائه، نعمل على استغلال الطبيعة المحيطة بنا وهذا الأمر ناجح جدا".

واستمر في حديثه قائلا: " يمكنك التعرف على جودة العسل المعروض بواسطة المختبر أو ثقتك في مصدر الانتاج، هناك معلومات كثيرة مغلوطة تتداول عن عسل النحل والتأكد من جودته، هذا الأمر غير صحيح" واضاف قائلا: " لابد أن يسير العمل بشكل علمي من أجل الحصول على الجودة المطلوبة، كلما ارتفع الاعتماد على غذاء النحل من الطبيعية ارتفعت الجودة في الإنتاج" .

واستمر في الحديث قائلا: " غذاء الملكات له طبيعة خاصة، في دمياط يتم تغذية الملكات بواسطة الزراعات المتواجدة بمحيط المنحل، هذا الأمر يساعد كثيرا في ارتفاع معدل جودة الإنتاج، وهذا يؤهلنا لمنافسة السوق الخارجى بشكل يضمن تحقيق نتائج متميزة" .

وقالت "أمل هلال" إحدي العاملات في المجال قائلا: " الآن نجد السيدات بدأت العمل في داخل المناحل، لم يعد مقتصرا على الرجال فقط، بدأت العمل منذ 8 سنوات في هذا المجال وحققت نجاحا خاصا بي" .

واستمرت في حديثها قائلة: " أشعر بفخر كبير عندما ينجح المنتج المصري في أسواق الغرب ودول العالم، هذا الأمر يشعرني بمسؤولية كبيرة تجاه عملي، أسعى دائما لتطوير مهاراتي في هذا المجال لمواكبة متطلبات السوق" .



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