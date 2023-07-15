اليوم السابع
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خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار غير المشروع فى الكائنات المهددة بالانقراض

السبت، 15 يوليو 2023 11:29 ص
خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار غير المشروع فى الكائنات المهددة بالانقراض وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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خصصت وزارة البيئة خطا ساخنا للإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى الكائنات الحية من أجل حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات.
 
وأوضحت وزارة البيئة  فى بيان لها أن الخط الساخن الخاص بزارة البيئة للإبلاغ عن هذه الحالات يحمل رقم 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، جميع الأيام ما عدا العطلات الرسمية تكون حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
 
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بفحص إحدى  الشكوى المنتشرة  عبر مواقع  التواصل الاجتماعي " فيسبوك" حول عرض أحد محلات   الأسماك فى حى المطرية لترسة بحرية للبيع ،  وتعرضها للاذي من قبل الأطفال الموجودة،  تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و تم ضبط الترسة و إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

البيئة

الكائنات البحرية

الحياة البرية

التنوع البيولوجى

الاتجار غير المشروع



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