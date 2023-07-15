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خسائر بمليارات الدولارات فى دول العالم بسبب تغير المناخ.. دراسة تكشف التفاصيل

السبت، 15 يوليو 2023 05:00 ص
خسائر بمليارات الدولارات فى دول العالم بسبب تغير المناخ.. دراسة تكشف التفاصيل تغير المناخ
كتب محمود العمرى

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يتسبب تغير المناخ في الكثير من الكوارث التي تمر بها الطبيعة التي تتصاعد في العديد من دول العالم، وهو ما يهدد ملايين من البشر في دول العالم، ويتسبب في خسائر مليارات الدولارات فى الكثير من الدول.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن من النتائج الإيجابية العديدة التي خرجت بها قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ هو محاولة الوصول إلى حلول لحماية الكوكب من مخاطر المناخ، حيث إن القمة كانت للتنفيذ وليس للخطابات والشعارات، وخاصة بعد تزايد خطر المناخ على العالم.

وأضاف التقرير الذي رصد دور مصر الذي تلعبه لحماية الكوكب والخروج بنتائج قوية لحماية العالم كله من المخاطر البيئية الكبرى.

 

 


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