خال كريم فؤاد: اللاعب نشأ في أسرة كروية واستعدينا للحفل قبل أسبوع

قال الدكتور عبد الفتاح عبده مدير إدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية وخال اللاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن فرحتهم اليوم بحنة اللاعب بمسقط رأسه بقرية الشين مركز قطور لا توصف خاصة وأن الحفل وسط ابناء قريته واقاربه ومحبيه.

وأضاف لـ اليوم السابع أن الأسرة استعدت لهذا الحفل الكبير قبل اسبوع وتجهيز الدعوات للمعازيم سواء الدعوات المطبوعة أو الدعوات على التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا أن الجميع قاموا بتلبية الدعوة وحرصوا على الحضور اليوم.

وأضاف أنه تم تجهيز سرادق كبير بمنزل اللاعب لاستقبال المهنئين، والمحبين للاعب واسرته، موضحا أن الحفل شهد حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة للتهنئة بحفل زفاف اللاعب.

وأوضح خال اللاعب أن ابن شقيقته لاعب ملتزم اخلاقيا ومحافظ على أداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن وحب الخير ومحب لاصدقائه وابناء قريته، مشيرا أنه يحرص على التواجد وسط أبناء قريته واصدقائه بشكل مستمر والجلوس معهم.

وأشار خال اللاعب أن اللاعب نشأ في أسرة كروية حيث يلعب في صفوف النادي الأهلي وشقيقه محمد يلعب في جدة وشقيقه عبد الحميد كان يلعب في نادي غزل المحلة سابقا وحاليا وكيل لاعبين، وشقيقه عبد الرحمن يلعب في نادي الاتصالات.

وأوضح أن القرية سبق وخرج منها الكابتن وائل جمعة صخرة الدفاع في النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأيضا القرية تبعد حوالي 2 كيلو متر عن قرية نجريج مركز بسيون مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي ، وتربطهم باسرة اللاعب علاقة ود طيبة، وشارك خال اللاعب محمد صلاح اليوم وقدم التهنئة للاعب ووالده.

وأوضح أن حفل الزفاف سيقام بعد غداً الاثنين بالقاهرة، مبينا أن اللاعب واسرته حرصوا على اقامة حفل بالقرية لمشاركة اهل قريته فرحته بزفافه.