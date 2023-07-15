اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حريق بمحطة تحويل كهربائى فى سوريا يسبب انقطاعا تاما للتيار فى عموم البلاد

السبت، 15 يوليو 2023 06:00 ص
حريق بمحطة تحويل كهربائى فى سوريا يسبب انقطاعا تاما للتيار فى عموم البلاد الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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تفقد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أعمال الإصلاح في محطة تحويل "دير علي" للطاقة الكهربائية بريف العاصمة السورية دمشق بعد الحريق الذي حدث في المحطة جراء انفجار محولة شدة التيار.

ووجه الوزير السوري بالعمل على مدار 24 ساعة من أجل إنهاء الإصلاحات بأقصى سرعة.

بدورها، تقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق والذي بدوره تسبّب بحدوث انقطاع عام للكهرباء الجمعة.

وكان حريق في محطة تحويل كهرباء "دير على" قد تسبّب بحدوث انقطاع عام للتيار الكهربائي في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وزارة الكهرباء السورية على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، تسبب انفجار محوّلة شدّة التيار بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء "دير علي" بريف دمشق وأدى لانقطاع عام للكهرباء في تمام الساعة 02:40 من صباح اليوم.

وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة 03:40 وعودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجياً للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع.

وقد تسبب العطل الطارئ في المحطة بفصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.


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