اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام لاتهامه بترويج مخدر "الهيدرو" فى الجيزة

السبت، 15 يوليو 2023 11:04 ص
حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام لاتهامه بترويج مخدر "الهيدرو" فى الجيزة حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر "الهيدرو" بين عملائه فى الجيزة.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالإتجار في المواد المخدرة، وكشف عن تخزينها بمسكنه، ومصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
تم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها، استعدادا لترويجها بين عملائه.
 
بدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.
 
واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وذكر أنه يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم أماكن لقاءهم، كما يستقبل المتعاطين بمحيط مسكنه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.
 
 
 

المخدرات

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة