جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته أقراص وكبسول لعقار الترامادول المخدر

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من أقراص وكبسول لعقار الترامادول المخدر داخل حقائبه.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من ميار الزناقيري مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، تبين لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان وإيمان عبد اللطيف مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 194 قرصا لعقار الترامادول المخدر و156 كبسولة لنفس العقار.

أمر مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على كل من: أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتمت إحالة الراكب للنيابة المختصة.