جارديان: 25% زيادة فى أسعار المواد الغذائية فى متاجر بريطانيا خلال آخر عامين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أسعار المواد الغذائية في المتاجر البريطانية زادت بنسبة تزيد عن 25% خلال العامين الماضيين وفقًا لمجموعة المستهلكين "ويتش"، فى الوقت الذى أجبر فيه تجار التجزئة على عرض معلومات مفصلة عن الأسعار على المنتجات والعروض الترويجية حتى يتمكن المتسوقون من العثور على أفضل صفقة.

وقالت مجموعة المستهلكين "ويتش؟"، إن الحكومة بحاجة إلى سد الثغرات التي تؤدي إلى ممارسات تسعير "مربكة وغير متسقة" في بعض المتاجر الكبرى. في الشهر الماضي أبلغ عن متاجر تيسكو هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة لأنها لا تقدم أسعار الوحدات - مثل سعر كل 100 جرام أو 100 مل - للعروض التي تستخدم كتكتيك مبيعات لجذب المتسوقين.

وأوضحت الصحيفة أن غياب أسعار الوحدات جعل من الصعب على متسوقي تيسكو مقارنة القيمة مقابل المال بين العبوات ذات الأحجام المختلفة والزجاجات والعلامات التجارية.

وقالت سو ديفيز، رئيس السياسة الغذائية فى مجموعة "ويتش؟"، "لم تساعد ممارسات التسعير المربكة وغير المتسقة التي تستخدمها بعض محلات السوبر ماركت على هذا الأمر ، مما يجعل من الصعب للغاية معرفة كيفية العثور على أفضل المنتجات ذات القيمة."

من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء بيانات التضخم لشهر يونيو ، والتي من المتوقع أن تظهر تراجع المعدل الرئيسي إلى 8.2% من 8.7% في مايو - ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ووجدت مؤسسة "ويتش"، استنادًا إلى أسعار 25 ألف منتج عبر ثمانية متاجر سوبر ماركت ، أن تضخم الطعام والشراب بلغ 15.4% في 12 شهرًا حتى يونيو ، انخفاضًا من 16.5% في مايو. وكانت أعلى قراءة للتضخم فى متاجر ليدل بنسبة 21.4% ، يليها متجر ألدي بنسبة 19.3%.