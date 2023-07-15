اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 05:39 م
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تفاصيل الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بثقافة الإسماعيلية.. صور

السبت، 15 يوليو 2023 05:35 م
تفاصيل الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بثقافة الإسماعيلية.. صور أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث نظم بيت ثقافة القنطرة شرق فعاليات لقاء نادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران  بدا اللقاء  بعمل ورشة رسم تدريب الفنانه نور محمود، تلاها قراءة نص مسرحي تلاها القاء الشعر لبراعم النادي والتدريب علي بعض الاغاني الوطنيه والإنشاد الديني لفريق كورال براعم النادي، والاستماع الي إبداعات مواهب براعم النادي الجدد في القاء الشعر والغناء، بحضور أولياء الأمور ورواد بيت الثقافة إدارة اللقاء إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافه القنطره شرق.
 
كما نظم بيت ثقاقة الضبعية يوم ترفيهي للأطفال تضمن ورشة رسم تلاها فقرة قراءة حرة ضمن نشاط بيت ثقافة الضبعية اشراف احمد خضرى وبحضور عمرو إسماعيل مسؤل المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية. 
 
الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (1)
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (1)

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (2)
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (2)

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (3)
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (3)

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (4)
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (4)

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (5)
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية (5)
 
 

الاسماعيلية

ثقافة الاسماعيلية

القنطرة شرق

ثقافة القنطرة شرق

إقليم القناة وسيناء الثقافي



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