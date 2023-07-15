تعملها إزاى.. طريقة إرسال أموال نقدية ببساطة عبر أجهزة أيفون

كتبت أميرة شحاتة

أصبحت Apple Pay ميزة مفضلة بين مستخدمي iPhone منذ إطلاقها في عام 2014، حيث اتخذت أبل الأمور خطوة أخرى إلى الأمام مع ميزة جديدة تسمى Tap to Pay على iPhone ، وتتيح لك الميزة إرسال الأموال إلى الشركات ببساطة عن طريق الضغط على أجهزة iPhone معًا.

ستعمل الإمكانية الجديدة على تمكين الملايين من التجار، من الشركات الصغيرة إلى كبار تجار التجزئة، من استخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم لقبول Apple Pay بسهولة وأمان، وبطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية، والمحافظ الرقمية الأخرى باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم فقط وتطبيق iOS الذي يدعمه الشريك، ولا حاجة إلى أجهزة إضافية أو محطة دفع إضافية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إليك كيفية تجربة Tap to Pay على iPhone بنفسك.

باستخدام هذه الميزة ، يمكن للشركات فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق iOS الداعم، وهذا متوفر على iPhone Xs أو أحدث.

عند الدفع، يطلب البائع من العميل ببساطة الضغط على iPhone أو Apple Watch للدفع، وسيتم إتمام الدفع بأمان باستخدام تقنية NFC.

تؤكد أبل إلى أن الميزة الجديدة آمنة وأن بياناتك محمية، وأوضحت أن "الخصوصية أمر أساسي في التصميم والتطوير عبر جميع ميزات الدفع الخاصة بشركة Apple".

يتم تشفير جميع المعاملات التي تتم باستخدام Tap to Pay على iPhone ومعالجتها باستخدام Secure Element.