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تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات فى أول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

السبت، 15 يوليو 2023 02:21 م
تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات فى أول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى لامتحان اللغة العربية، ودين، وأداء طلاب الصف السادس الإبتدائي، امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية وخط وحاسب ألي، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الثانوى إمتحان اللغة العربية،

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى أومخالفات، موجها بتعقيم اللجان وتطهيرها.

 

 


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