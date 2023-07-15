تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان الدور الثانى لمراحل النقل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم انطلاق امتحانات الدور الثانى ، للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، اليوم دون ورود شكاوى إلى غرفة العمليات بالمديرية وذلك فى امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي في اللجنة الأولى ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني النظرية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى بكافة نوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ومزدوج ) يوم السبت الموافق 29 من يوليو الجاري.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 22 من يوليو 2023 وتم ترحيل امتحانات يوم الأحد الموافق 23 يوليو ليؤديها الطلاب يوم الخميس الموافق 27 يوليو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو والتي منح فيها رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية للعاملين بالدولة ، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وكان أبو زيد قد عقد اجتماعًا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأمل حسان مدير عام التعليم الفني ، وشدّد فيه على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، وكذلك متابعة الامتحانات وإرسال تقرير سير الامتحانات غرفة العمليات المركزية بالمديرية.