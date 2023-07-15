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تعرف علي أسس وقواعد تحميك من الحرائق داخل العقارات بسبب زيادة الأحمال

السبت، 15 يوليو 2023 02:00 ص
تعرف علي أسس وقواعد تحميك من الحرائق داخل العقارات بسبب زيادة الأحمال الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت إدارة الحماية المدنية، علي خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن زيادة الأحمال بسبب ارتفاع دراجات الحرارة وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

الحماية المدنية

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