تعرف على جهود بيطري الإسماعيلية خلال شهر يونيو للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية ، على مدار شهر يونيو الماضي، بجهود كبيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور حامد موسي الأقنص وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة علي مذبوحات اللحوم بعدد رأس ماشية2960، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد 1579143 طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط ٢٧ كجم دواجن بمحاضر لحوم صالحة، كما تم ضبط ٦٧٥ كجم دواجن و ١٩.٦ كجم كبدة، ٨.٥ بمحاضر لحوم غير صالحة.

كما تم ضبط 35 كجم دواجن و ١٥٣٠ كجم أسماك و ٨١.٦ كجم لحوم أبقار ١١.٥ كجم لحوم أغنام وماعز بمحاضر سحب عينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ٢٩٦٠، وحالة سلخ الجلود درجة أولى.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٦٢٩٥ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، تم تحصين عدد ٢١٤٩٨ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، تم تحصين عدد ١٣٩١٨ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتم تحصين عدد ١٠٥٣٧ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين عدد ٩٢٩٣ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، كما تم تحصين عدد ١٨٠٠٠ طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على عدد ٢٠ حظيرة ماشية، كما تم معاينة عدد ٨ مزرعة ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على عدد ٩ مزرعة دواجن. وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها ٢ مزرعة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عدد ٩٧٨ رأس ماشية ضد مرض البروسيال، وكانت عدد الحالات الإيجابية لمرض البروسيال ٤ أبقار، و١ ماعز، وتم اختبار عدد ٨٠٢ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد أي حالات إيجابية، وتم تحصين عدد ٩٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيال، كما تم مقاومة عدد ٣٦ من كلاب الشوارع، طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ٦٢٧١ حالة باطنة، ٢١ حالة جراحية، ٤٩٥ حالة جلدية، ١٩ حالة بروتوزوا الدم، ١٠٢١ حالة طفيليات داخلية.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج عدد ٧ حالات باطنة، ٣٧ حالة طفيليات داخلية، ٤٢ حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد ٢٧ حالات وتم علاج عدد ٣٧ حالة تحصينات.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل عدد ١٤ حالة، وعلاج عدد ٨ حالات أمراض عقم، كما تم علاج عدد ١ حالة أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٧١١، وعدد حالات المسح التناسلي ٤٣، وإجمالي عدد الولادات ٢٥ رأس ماشية، ووفي مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ١٩٠ من الأبقار، وعدد ٩٨ من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٢٠ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٦٨٣ من الأبقار والجاموس وعدد ٤٥٥ من الأغنام والماعز، كما تم تسجيل عدد ١١٣٨ رأس ماشية و تسجيل عدد ٨ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ١٤١ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ١٠٤٩ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ١١٣٨ بطاقة تعريفية.