تزوير أونلاين.. اعترافات المتهمين بتزييف الشهادات الجامعية على "فيس بوك"

كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمان بترويج شهادات دراسية مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمان اعترفا أمام رجال الأمن، بتزوير شهادات دراسية منسوبة لجامعات وأكاديميات مصرية، وبيعها على راغبي الحصول عليها عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إلا ان رجال الشرطة تمكنوا من ضبطهما والتحفظ على المضبوطات.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لترويج شهادات دراسية "مزورة" عبر موقع فيس بوك مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات "غير مرخصة" وجامعات ومعاهد مصرية وترويجها عبر موقع "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهما (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة - طالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ)،وبحوزتهما (كمية من الشهادات والإستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدة جهات "مزورة"- 2 أكلاشيه- صور مستندات خاصة ببعض المجنى عليهم- جهاز حاسب آلى وعدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").