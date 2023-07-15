برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945

وكالات

صرحت أولجا كوفيتيدى، عضو مجلس الفيدرالية الروسى، أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب أكثر من 200 صراع مسلح عالمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب "سبوتنيك".

وقالت كوفيتيدى لوكالة "سبوتنيك": "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة مذنبة بإطلاق 201 من أسوأ النزاعات المسلحة فى العالم. وقد ثبت أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب مآسى واسعة النطاق فى العراق وكوريا الشمالية وفيتنام والخليج العربى وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. شهية الولايات المتحدة تكلف العالم غاليا".

وأشارت البرلمانية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة هى مؤلف ومنظم نظرية الفوضى العالمية التى أدت إلى أزمة هجرة عالمية جلبت المعاناة لكثير من الناس والمشاكل للعديد من دول العالم".

وأضافت: "بسبب الحروب الأمريكية، المعبر عنها بالحرب القسرية والانقلابات المسلحة، يضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والتجول مع أطفالهم بحثًا عن مأوى وقطعة خبز حول العالم".

وأوضحت أن "الأحداث التى تجرى الآن فى أوكرانيا هى أيضًا نتيجة للاستراتيجية العسكرية الأمريكية والمواجهة مع روسيا، ويعلم الجميع يمكن أن تنتهى غدا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك".

وقالت كوفيتيدى إنه "على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسلح بعناد أوكرانيا، مما يجبر دول الاتحاد الأوروبى وحلفاء الناتو على فعل الشيء ذاته".

و أشارت إلى البيان الأخير لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، والذى اتهمت فيه العديد من الدول، ولا سيما روسيا، بأزمة الهجرة. وقالت:"بصفتى عضوًا فى مجلس الفيدرالية الروسي، أود أن أقدم النصيحة: "سيدتى السفيرة لا شيء يشوه المظهر مثل مشهد البندقية".

وأضافت: "توقفى عن الكذب على نفسك وعلى الدول الأخرى. روسيا بلد صانع سلام، ومستعد لحوار بناء على قدم المساواة، ولا جدوى من القتال مع روسيا، وكلما أسرعت الولايات المتحدة فى فهم ذلك، زادت فرص بقاء ولايتك".