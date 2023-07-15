بدء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالثانوية العامة فى الإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الإسماعيلية ، جاهزية مدارس الإسماعيلية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 والتي ستبدأ اليوم السبت، لامتحانات النقل الثانوي العام، فيما يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من السبت 22 يوليو الحالي، وتستمر حتى الخميس 26 يوليو، ويؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءًا من السبت التاسع والعشرين من يوليو حتى الخميس الموافق 3 أغسطس.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات وحتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطبعة.

وأضاف أنه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.