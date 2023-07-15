بدء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.. اعرف الشروط والقواعد.. صور

سوهاج محمود مقبول

تشهد جامعة سوهاج، اليوم السبت، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجاري، وفقاً للخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الحامعة للتعليم والطلاب، أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي https://www.tansik.egypt.gov.eg/ ، والتى تتم إلكترونياً عن طريق إستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفاً أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن اختبارات القدارات بكلية التربية الرياضية تشمل:-

أولاً : اختبارات الكشف الطبي المبدئي علي القلب للتاكد من سلامه الاجهزه الوظيفيه الداخليه لممارسة النشاط.

ثانيا : قياس الطول والوزن لطالب ومدى مناسبته للمقاييس الموضوعة بحيث الا يقل الطول عن 165 للطلاب و 155 للطالبات.

ثالثا : اختبار القوام من خلال التأكد من عدم وجود تشوهات قواميه تعيق الطالب من ممارسه الانشطه وتعليم المهارات والأداء بشكل صحيح

رابعا : اختبارات اللياقة البدنية لقياس الكفاءه البدنية للطلاب المتقدمين، من خلال حصول الطالب علي درجات محددة من اختبارات بدنية محدده من لجنه قطاع التربية الرياضية ومقننة بدرجات، وتتم الاختبارات البدنية تحت اشراف اساتذة متخصصين في التربية الرياضية.

خامسا : الاختبارات المهارية لقياس مدى المهاره التي يتميز بها الطالب في الألعاب الجماعيه والفرديه.

سادسا : الاختبارات الشخصية لتاكد من السلامة اللغوية في خروج الألفاظ وكذلك الثبات الانفعالى للطالب وبعض سمات الشخصية

سابعاً : بعد اجتياز الطالب لهذه الاختبارات يتم عرضه علي الكمسيون الطبي العام.

وتشترط كلية التربية الرياضية على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية عبارة عن : بالنسبة للبنين فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض



متطلبات ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة (2)



متطلبات ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة (3)