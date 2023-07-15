اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزئي لعقار قديم غير مأهول بالسكان في الدقهلية

السبت، 15 يوليو 2023 07:26 م
انهيار جزئي لعقار قديم غير مأهول بالسكان في الدقهلية انهيار منزل - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهار جزء من عقار قديم غير مأهول  بالسكان، وصادر له قرار إزالة بشارع سيدي ياسين قسم أول المنصورة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد سقوط أجزاء من الداخل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية،  إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بحدوث انهيار من الداخل في أحد العقارات بمنطقة سيدي ياسين دائرة القسم.
 
وانتقلت قوة أمنية من  ضباط مباحث قسم أول المنصورة تحت ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي من الداخل للعقار رقم 7 في حارة أبو زيد المتفرعة من شارع سيدي ياسين، ومكون من طابق أرضي واثنين علويين، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن العقار غير مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة.
 
 تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

انهيار عقار

انهيار جزئي

عقار المنصورة

قرار ازاله

غير مأهول بالسكان

قسم اول المنصوره

مدينه المنصورة

انهيار من الداخل

عقارات



الموضوعات المتعلقة

3 مناطق صناعية فى جمصة وميت غمر والعصافرة بالدقهلية تضعها بمصاف المحافظات الصناعية.. ترفيق 4 مراحل بإجمالى 438 مليون جنيه.. وتخصيص 50 فدانا المطرية لإقامة منطقة صناعية و18 أخرى للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

السبت، 15 يوليو 2023 07:00 م

محافظ الدقهلية يحيل 74 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

السبت، 15 يوليو 2023 01:40 م

الحبس 18 شهرا لشخصين و8 أشهر لمحام وشقيقة في واقعة محكمة أجا بالدقهلية

السبت، 15 يوليو 2023 06:13 م

ضبط طالب لقيامه بطعن زوج شقيقته خلال مشاجرة عائلية في الدقهلية

السبت، 15 يوليو 2023 07:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة