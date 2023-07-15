انهيار جزئي لعقار قديم غير مأهول بالسكان في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

انهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة بشارع سيدي ياسين قسم أول المنصورة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد سقوط أجزاء من الداخل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بحدوث انهيار من الداخل في أحد العقارات بمنطقة سيدي ياسين دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم أول المنصورة تحت ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي من الداخل للعقار رقم 7 في حارة أبو زيد المتفرعة من شارع سيدي ياسين، ومكون من طابق أرضي واثنين علويين، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن العقار غير مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.