اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 11:46 م
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انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه وطلخا غدًا لمدة 3 ساعات

السبت، 15 يوليو 2023 10:20 م
انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه وطلخا غدًا لمدة 3 ساعات انقطاع المياه
الدقهلية- شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا قرية بهوت، وعزب بهوت التابعة لمركز نبروه، وقرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا، وذلك غدًا الأحد الموافق 16/7/2023 لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 8 بوصة، القادم من مرفق مياه أبو عرصة إلى قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
 
 
 
 
 

الدقهليه

مياه الدقهليه

نبروه

قطع المياه عن نبروه



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