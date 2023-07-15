انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه وطلخا غدًا لمدة 3 ساعات

الدقهلية- شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا قرية بهوت، وعزب بهوت التابعة لمركز نبروه، وقرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا، وذلك غدًا الأحد الموافق 16/7/2023 لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 8 بوصة، القادم من مرفق مياه أبو عرصة إلى قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.