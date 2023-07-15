انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغني

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة، اليوم السبت، مراسم إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737-وكان على متنها 120 راكبًا، يأتي ذلك فى ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الإقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى كلمته التى القاها بهذه المناسبة أن إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر يؤكد على إمتداد علاقات التعاون المتميزة بين مصر وبريطانيا، موضحًا أن بداية رحلات شركة مصر للطيران الى مطار هيثرو بلندن كانت فى عام 1970، وقد شهدت زيادة ملحوظه فى عدد الرحلات على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وزيرالطيران: بتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة 20 رحلة أسبوعيًا بواقع 14 رحلة إلى لندن و5 رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن مما يعطى ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة واهم المدن البريطانية وهما لندن و مانشستر.

كما أكد وزير الطيران المدنى حرص الشركة الوطنية على تحقيق الإستغلال الأمثل لأسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تهدف إلى تدعيم الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر حيث شهد هذا العام افتتاح وتشغيل عدة خطوط جديدة مثل (دكا ببنگلادش – نيوارك بالولايات المتحدة الامريكية - واليوم مانشستر بانجلترا ) وقريبا سوف يتم افتتاح خط نيودلهى بالهند وخطوط لوجهات اخرى عديدة، حيث تستهدف الشركة الوطنية في الفترة الحالية تغطية أكبر عدد من النقاط حول العالم وجذب مزيد من العملاء وتحقيق الاستفادة الممكنة من خطة تحديث أسطولها الجوى مما يساهم فى زيادة الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه أعرب السفير البريطانى فى كلمته التى القاها عن سعادته بالاحتفال والذى يعكس أواصر علاقات التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة خاصة فى مجال النقل الجوى مثمنًا الجهود الملموسة التي يقوم بها قطاع الطيران المدنى في مختلف ألانشطة، مشيرًا إلى أهمية تشغيل هذا الخط المباشر الى مدينة مانشستر مما يساهم في تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحى بين مصر وبريطانيا .

وأضاف السفير البريطانى أن هذا الخط يعد خطوه هامة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمره فى تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين من أجل تشجيع السائحين البريطانيين لزيارة مصر أم الدنيا، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وخلال مراسم الاحتفال، قام المهندس يحى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم درع الشركة إلى السفير البريطانى الذى قدم الشكر والتهنئة إلى وزير الطيران المدنى وفريق عمل مصر للطيران على هذا الانجاز الرائع .

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا باعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم .

حضر الاحتفالية المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وعدد من قيادات شركة مصر للطيران .