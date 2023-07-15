اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 08:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجنوب سيناء

السبت، 15 يوليو 2023 07:00 ص
اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل في المراحل المختلفة بجنوب سيناء   للمراحل  الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية والثانوي العام والتعليم الفني. 
 
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد حامد عقل، أن امتحانات النقل الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي ستستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 19 يوليو 2023، في حين ستستمر امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة 6 أيام بدءًا من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو 2023.
 
وسيبدأ الدور الثاني لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 15 يوليو وستنتهي في 25 يوليو 2023 للصف الأول وفي 24 يوليو 2023 للصف الثاني، بينما ستستمر امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الاثنين 24 يوليو 2023، وستنتهي امتحانات الصف الأول الفندقي في 25 يوليو 2023.
 


 

جنوب سيناء

التربية والتعليم

الدور الثاني

سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة