اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

تبدأ اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل في المراحل المختلفة بجنوب سيناء للمراحل الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية والثانوي العام والتعليم الفني.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد حامد عقل، أن امتحانات النقل الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي ستستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 19 يوليو 2023، في حين ستستمر امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة 6 أيام بدءًا من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو 2023.

وسيبدأ الدور الثاني لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 15 يوليو وستنتهي في 25 يوليو 2023 للصف الأول وفي 24 يوليو 2023 للصف الثاني، بينما ستستمر امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الاثنين 24 يوليو 2023، وستنتهي امتحانات الصف الأول الفندقي في 25 يوليو 2023.





