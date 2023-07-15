اليمن والإمارات يبحثان الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /السبت/، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد الزعابى مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود الإقليمية والدولية من أجل تجديد الهدنة، واستئناف العملية السياسية وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما فى عدن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتعزيزها وتوسيعها فى مختلف المجالات على ضوء شراكتهما الاستراتيجية وتحدياتهما المشتركة، والدور الريادى الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأشاد العليمى بالموقف السياسى المشرف للدبلوماسية الإماراتية، إلى جانب مجلس القيادة الرئاسى اليمنى والحكومة فى كافة المحافل، وفى المقدمة مجلس الأمن الدولي.