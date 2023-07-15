اليابان تحذر من فيضانات وانهيارات أرضية.. وأمطار غزيرة بالهند تخلف 3 قتلى

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حذرت السلطات اليابانية، المواطنين اليوم السبت من حدوث فيضانات على نطاق واسع وانهيارات أرضية جراء الهطول القياسي للأمطار الغزيرة والذي يشهده شمال غرب البلاد.

وأوضحت السلطات أن انهيارات أرضية وقعت بالفعل في بعض مناطق محافظة "أكيتا" وجزيرة "هونشو"، مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار بشكل غزير وارتفاع منسوب الأنهار بمعدل خطر وصدور تحذير من أعلى المستويات من الفيضانات وعدد من أوامر الإخلاء في محافطة "أكيتا"، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

كما أصدرت السلطات تحذيرات من الانهيارات الارضية بمناطق من محافظتي "أكيتا" و"أوموري" حيث وقعت بعض الانهيارات بالفعل.

وشهد شرق اليابان تعليق عدد من خطوط القطارات خاصة تلك التي تربطها بالعاصمة طوكيو، وطالبت السلطات، المواطنين بالبقاء في أماكن آمنة إذ قد ترتفع خطورة حالة الطقس فيما من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار لعدة أيام.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الهندية مصرع ثلاثة أشخاص في حوادث مختلفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية "أوتارخند".

وذكرت شبكة "إن دي تي في" اليوم السبت أن طفلة (7 سنوات) لقت مصرعها إثر انهيار بئر عقب الأمطار الغزيرة بمدينة "هاريدوار"، فيما غرق شخصان آخران بعدما جرفتهما المياه في المدينة ذاتها.

وأوضحت سلطات الإنقاذ أن الصور الواردة عبر الأقمار الاصطناعية تفيد بتضرر 511 قرية في المنطقة بسبب ظاهرة تشبع التربة بالمياه، فيما أغلقت الكثير من الطرق بالولاية بسبب الانهيارات الأرضية.

وانتشرت فرق الإنقاذ والشرطة والجيش في العديد من المناطق المتضررة جراء الفيضانات لتقديم المساعدة، كما يجري نقل المواطنين إلى مناطق آمنة وتوفير الغذاء والمياه النظيفة لهم.