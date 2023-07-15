المشدد 6 سنوات لصاحب محل سمك لحيازته 32 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربينى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز القطعانى، بمعاقبة المتهم " م.ح.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالى 100 الف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9173 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل،يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن التحريات السرية دلت الى قيام المتهم " م.ح.م" صاحب محل سمك، بالاتجار فى المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم،ونفاذا لاذن النيابة،انتقلت قوة أمنية الى مكان تواجده، وتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على فارغ علبة سجائر تحوى بداخلها على عدد 32 لفافة لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع فى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت أن اللفافات المضبوطه لمخدر الهيروين ووزنت 16.25 جراما، وقررت النيابة إحالة المتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.