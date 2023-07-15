"الصحة" تكشف عن 5 خدمات هامة تقدم بالوحدات ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها في الوحدات الصحية مجانا للمترددين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية تتضمن الكشف المبكر عن الامراض والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الاسرة والتثقيف الصحى والخدمات العلاجية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مُحكمة للمتابعة الطبية المستمرة للمواطنين المنتفعين من الحملة وفقا لقاعدة بيانات مركزية، كما شدد على استمرار التكثيف من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية، بعد الانتهاء من 100 يوم للحملة.

وأضاف، أن الوزير يطلع على تقرير مفصل حول أعداد الخدمات المقدمة ضمن الحملة، وتشمل (المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها الحملة للمواطنين، خلال عملها، يوم الثلاثاء 4 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

واستكمل المتحدث الرسمي، انه يتم توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى توافر مخزون من الأدوية لضمان انتظام عمل الحملة،.