السلطات الفلبينية تحذر من ثوران لبركان "مايون"

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حذرت السلطات الفلبينية اليوم السبت المواطنين من ثوران قريب لبركان "مايون" وطالبتهم بالاستعداد لإجلاء جديد محتمل بسبب مخاطر الفيضان الطيني المحمل بالحمم والرماد البركاني.

وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن العاصفة الاستوائية "دودونج" ترفع من مخاطر ثوران البركان وقد تتسبب في وصول الانبعاثات إلى مجاري الأنهار في حال استمرار الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن معهد علوم الزلازل طالب السلطات المحلية بإعداد خطط لإجلاء السكان في المناطق التي من المتوقع أن تكون عرضة للخطر.

وأجلت السلطات خلال الأسابيع الماضية نحو عشرين ألف أسرة من المناطق القريبة من البركان، وذلك منذ رفع مستوى التحذير من البركان إلى المستوى الثالث والذي يعني احتمال حدوث نشاط انفجاري خلال أسابيع أو أيام.

يشار إلى أن الفيضانات الطينيية -المعروفة عليما باسم (لاهار) - من جبل بركان "مايون" تسببت في مصرع قرابة 1300 شخص خلال عام 2006.