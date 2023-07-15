السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يلتقى رئيس مونتينيجرو غدا

وتأتي الزيارة لتترجم حجم الجهود التي تبذلها المملكة في مدّ جسور التواصل مع مختلف الدول في العالم؛ لتعميق الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتعزيز التعاون في كل ما يخدم المسلمين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات في تدريب الأئمّة والدعاة، وتصدير ثقافة التعايش السلمي، والتصدّي للغلو والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.