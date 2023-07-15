اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 01:42 م
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فى زيارة تستمر 3 أيام ..

السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يلتقى رئيس مونتينيجرو غدا

السبت، 15 يوليو 2023 12:42 م
السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يلتقى رئيس مونتينيجرو غدا وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية
إيمان حنا

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يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غدا الأحد؛ زيارة رسمية إلى مونتينيجرو أو الجبل الأسود تستمر 3 أيام؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين المشيخة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجالات الشؤون الإسلامية.

ويلتقي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال الزيارة، رئيس مونتينيجرو ياكوف ميلانوفيتش، ورئيس الوزراء بالحكومة الدكتور دريتان ابازوفيتش، ورئيسة البرلمان دانيلا تشوروفيتش، وعددًا من كبار المسؤولين، كما سيقوم بزيارة لبعض المواقع التاريخية والمساجد والمدارس الإسلامية. وفق واس.

وتأتي الزيارة لتترجم حجم الجهود التي تبذلها المملكة في مدّ جسور التواصل مع مختلف الدول في العالم؛ لتعميق الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتعزيز التعاون في كل ما يخدم المسلمين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات في تدريب الأئمّة والدعاة، وتصدير ثقافة التعايش السلمي، والتصدّي للغلو والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

 


وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية

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اخبار السعودية

وزير الشئون الاسلامية يزور مونتينجرو



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