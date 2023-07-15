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الرمال السوداء.. مصر تمتلك 11 موقعا غنيا بالخام لتغذية 41 صناعة "التفاصيل"

السبت، 15 يوليو 2023 12:00 ص
الرمال السوداء.. مصر تمتلك 11 موقعا غنيا بالخام لتغذية 41 صناعة "التفاصيل" الرمال السوداء
كتب محمود العمرى

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يعد الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتى شهدتها البلاد، فالرمال السوداء التى كانت مهملة لفترة طويلة، إلا أن الدولة المصرية اهتمت بهذا الملف بشكل كبير.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، تسهم المعادن المستخلصة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن المساهمة فى تنويع مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية.

ولفت التقرير، إلى أن الرمال السوداء يتم استخلاص منها الركائز المعدنية الاقتصادية، سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا، حيث تمتلك مصر 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال فى أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.

 

 

 

 


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