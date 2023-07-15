اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة في الهرم

السبت، 15 يوليو 2023 12:40 م
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة في الهرم حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة الطوابق بالهرم، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بمخلفات، بجوار مطعم في العجوزة، دون إصابات، وقبل امتداده للعقارات المجاورة.

 


حريق شقة

حريق شقة بالهرم

امن الجيزة

الحماية المدنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة