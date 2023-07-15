الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة الطوابق بالهرم، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بمخلفات، بجوار مطعم في العجوزة، دون إصابات، وقبل امتداده للعقارات المجاورة.