التنمية الصناعية تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب الـ HDF باستثمارات أمريكية 5 مليون دولار

كتب - إسلام سعيد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس التنمية الصناعية، مع وفد شركة أمريكية لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع لإنتاج الأرضيات وأخشاب الـ HDF على مساحة تقديرية 35 ألف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 5 مليون دولار، وذلك بحضور السيد نجيب نمور (من أصل لبنانى) رئيس شركة نمور للأرضيات والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة فى مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى ، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التى تمت خلال الفترة الماضية والتى شكلت طفرة فى مناخ الاستثمار فى البلاد لاسيما مع المشروعات الكبرى فى البنية التحتية والتطوير الكبير الذى شهدته مصر فى شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.

وأضاف عبد الكريم أن مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم مما جعلها منفذا محوريا لأسواق تقدر بـ ٢ مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الأسواق، وذلك بجانب توفر الأيدى العاملة، لافتا إلى أن الهيئة لن تتوانى عن تقديم كافة التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر فى أسرع وقت.

من جهته صرح نجيب نمور رئيس الشركة بأن فرص نجاح استثمارات الشركة كبيرة فى ظل المناخ الاستثمارى الجيد والمواتى الذى تتمتع به مصر حاليا موضحا ان المصنع سيقام على اعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات أخشاب ال HDF بأنواعه مثل الـ SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة كبيرة فى التوسعات المستقبلية حال إنشاء المصنع مؤكدا أن الشركة تنوى تصدير إنتاجها للخارج وخاصة للسوق الأمريكية.