التعليم: تسليم 3 ملايين و317 ألف جهاز تابلت منذ 2018 لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، موضحة أنه تم توفير 3 ملايين و317 ألف و883 جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز 100%، وتجهيز 9249 معمل في 9249 مدرسة، وتجهيز 27439 فصل مطور فى 3260 مدرسة، وتوصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز 100%

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى تقرير لها، أنه تم تجهيز البنية التكنولوجية فى 2474 مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط 2391 مدرسة، والانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتوفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%، واستكمال وتجهيز 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، كما أكدت الوزارة أن عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم وصل إلى 5000 متدرب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت تطبيق تجربة التابلت على طلاب المرحلة الثانوية بداية من 2018، وتم إجراء عدد كبير من الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال هذه السنوات، كما تستعد المدارس حاليا لإجراء امتحانات الدور الثانى المقرر انطلاقها منتصف يوليو الجارى إلكترونيا.