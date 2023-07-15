التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بطما فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بناحية قرية كوم العرب دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بالترعة بناحية قرية كوم اعرب دائرة مركز طما شمال سوهاج وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق شخص بترعة بناحية كوم العرب دائرة مركز طما " وتم إنتشال الجثة " تبين غرق المدعو محمود ض ح ح 14 سنة طالب ويقيم بناحية الشوكا دائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

وبسؤال والده المدعو ضاحي ح ح م 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة كوم العرب بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.