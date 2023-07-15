اليوم السابع
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البيئة: أجرينا الرعاية اللازمة لسلحفاة المطرية النادرة قبل إطلاقها بمحمية بورسعيد

السبت، 15 يوليو 2023 11:14 م
البيئة: أجرينا الرعاية اللازمة لسلحفاة المطرية النادرة قبل إطلاقها بمحمية بورسعيد جانب من التغطية
محمد شعلان

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أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن السلحفاة التي تم الحصول عليها بأحد الأسواق بحي بالمطرية نوعها نادر ومهدد بالانقراض، موضحا أن مصر بها خمس أنواع من السلاحف مهددة بالانقراض وسلحفاة المطرية أحد هذه الأنواع.
 
وأوضح الدكتور على أبو سنة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الاعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن السلحفاة البحرية حيوان ذا أهمية كبيرة وتأكل قناديل البحر التي لو زاد عددها تؤدي لخلل بيئي.
 
وتابع، "بعد مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ ازداد الوعي في مصر بقضايا البيئة لأنها مرتبطة بالصحة والاقتصاد والسياحة وليست على مستوى محلي"، مفيدا بأنهم شكلوا لجنة مشتركة مع محافظة القاهرة وتمكنوا من الحصول على السلحفاة وعمل الرعاية اللازمة وتم اطلاقها في محمية ببورسعيد".

وزارة البيئة

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