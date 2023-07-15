الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع غير مسبوق في الحرارة بولاية فيجاس الأمريكية

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حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في لاس فيجاس من حرارة غير مسبوقة تضرب الولاية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت،: "يجب أن يأخذ الجميع هذه الحرارة على محمل الجد، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الصحراء".

وفي غضون ذلك، أطلق مسؤولو الصحة الإقليميون في لاس فيجاس قاعدة بيانات جديدة، للإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن الحرارة والمرتبطة بالحرارة في المدينة ومقاطعة كلارك القريبة من أبريل إلى أكتوبر.

ومن المتوقع أن تزداد موجة الحرارة الحارقة سوءا نهاية هذا الأسبوع في ولاية نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا، حيث من المتوقع أن ترتفع في أجزاء معينة من الصحراء إلى 48.8 درجة مئوية خلال النهار وتبقى في فوق 32.2 درجة مئوية خلال الليل.

يشار إلى أنه في منطقة جنوب نيفادا الصحية لقي سبعة أشخاص حتفهم في 11 أبريل الماضي ، فيما تم تحديد ما مجموعة 152 حالة وفاة العام الماضي بسبب الحرارة.