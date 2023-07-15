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إنشاء ساحات ومواقف سرفيس أسفل محور كمال عامر بناهيا فى بولاق الدكرور.. التفاصيل

السبت، 15 يوليو 2023 11:19 ص
إنشاء ساحات ومواقف سرفيس أسفل محور كمال عامر بناهيا فى بولاق الدكرور.. التفاصيل محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر
كتبت - مرام محمد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.
 
جاء ذلك خلال جولته لمتابعة أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتي وجه خلالها المحافظ برفع كفاءة عدداً من المساحات وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس عليها، وذلك بمنطقه ناهيا بحي بولاق الدكرور.
 
وشدد المحافظ على مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء موقف سرفيس بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق منطقه ناهيا وعدداً من الساحات بذلك القطاع.
 
وأكد على ضرورة أن تنفذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أي مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام.
 
شملت جولة المحافظ تفقد عدداً من مواقف السرفيس الحضارية الجديدة بمنطقة أرض اللواء والتي تغطي العديد من خطوط سير المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة في القضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة.
 
وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة داخل المواقف، موجهًا بضرورة متابعة التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة لها والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة للمواطنين إلى جانب رفع كفاءة النظافة داخله.
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي مستاجري المحال الكائنة اسفل محور الفريق كمال عامر بصرورة الحفاظ علي النظافة بمحيطهم ووضع صناديق للقمامة وعدم التعدي علي الطريق العام والالتزام بالمسطح المخصص لهم وفي حال المخالفه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة النظافة والتجميل ومدير مديرية الاسكان بالجيزة.
 
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الجيزة

محور كمال عامر

مواقف السرفيس

بولاق الدكرور

محافظ الجيزة

ناهيا



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