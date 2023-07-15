اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 06:16 م
أكرم القصاص
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إلغاء مئات الرحلات الجوية فى إيطاليا جراء إضراب النقل الجوى

السبت، 15 يوليو 2023 05:21 م
إلغاء مئات الرحلات الجوية فى إيطاليا جراء إضراب النقل الجوى إضراب المطارات
أ ش أ

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تعرضت مئات الرحلات الجوية فى جميع أنحاء إيطاليا إلى الإلغاء بسبب تنظيم اتحادات النقل الجوى لإضراب لمدة يومين، بعد أن أدى إضراب القطارات إلى شلل خدمات سكك الحديد.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /السبت/ أن إلغاء الرحلات الجوية تسبب فى إحداث فوضى فى إيطاليا، ما أجبر المسافرين على وضع خطط بديلة فى ذروة الموسم السياحى.


وقالت شركة طيران والناقل الوطنى لإيطاليا (إيتا) إنها ألغت 133 رحلة جوية، معظمها محلية والقليل منها إلى وجهات أوروبية مثل مدريد وأمستردام وبرشلونة، بينما ألغت شركتا الطيران منخفضة التكلفة "رايان إير" و"فويلينج" المئات من رحلاتها الجوية.


ومن بين العمال المضربين عن العمل، الطيارون والمضيفون ومسئولو الأمتعة وموظفو المطار، وترغب اتحادات النقل الجوى فى أن تناقش مع وزارة النقل خلافات العقود غير المرضية مع شركات الطيران، وسبل تجديد تلك العقود.

 

 


إيطاليا

إضراب

نقل جوى

روما



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