إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين عائلتى آل الجحش وآل عجيمى، بسبب خلافات الجوار والتي نتج عنها إصابة 11 شخصا بإباصات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفى وتصرح لعدد 5 أشخاص بالخروج بعد تحسن حالتهم وتم الإبقاء على 6 حالات تحت الملاحظة الطبية.
كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطار بوقوع مشاجرة بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين عائلتين ووجود مصابين وذلك بسبب خلافات الجوار وتمت السيطرة عليها.
عقب الانتقال الفحص تبين ان المشاجرة بين أفراد عائلة ال "جحش" وأفراد عائلة ال " عجيمى" بمدينة البلينا نتج عن المشاجرة إصابة م . ر . ع 47 سنة بإصابات متفرقة بالرأس وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى بمعرفة الأهالى، وإصابة أ . ع . أ . أ 38 سنة بجرح ردى وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة ح . م . ش . 21 سنة بجروح بالرأس وتم نقله لمعرفة الأهالى للمستشفى الجامعى لعمل الأشعة، وإصابة خ . ع . ع 19 سنة بجرح متهتك بفروة الرأس وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة ح . ص . ع 37 سنة بجرح ردى متهتك بالرأس وتورم وكدمات وتم تحويله للمستشفى الجامعى، وإصابة أ . ر . ع 41 سنة بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . ر . ع 55 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ش . م . ش 23 سنة بإصابات متفرقة بالرأس وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة م . ر. ش 44 سنة بجرح ردى وكسور وتم تحويله للمستشفى لعمل تقرير طبى، وإصابة م . ش . ر 47 سنة بجرح ردى بفروة الرأس وتم عمل غرز بمستشفى برديس وتقرير طبى، وإصابة م . ش . ر 55 سنة بجروح وكسور وتم نقله بمعرفة الأهالى لمستشفى سوهاج الجامعى
تم التصريح لعدد 5 مصابين بالخروج عقب عمل التقارير الطبية اللازمة وتم الإبقاء على 6 مصابين تحت الملاحظة الطبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق التحقيق في الواقعة.
كما أصيب عامل يبلغ من العمر 46 سنة، ويقيم بناحية قرية القوصة دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بطلق نارى خرطوش وذلك على إثر قيام عامل أخر بإطلاق النار عليه من سلاح نارى بسبب خلافات الجوار وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى.
كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش بالقدمين بسبب مشاجرة بينه وبين عامل أخر بسبب خلافات الجوار.
وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول المدعو حمام ع ع ا سن 46 عامل ويقيم بناحية القوصه دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج مصاباً " برش خرطوش بالقدمين " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.
وبسؤال المصاب أتهم المدعو أشرف ع م 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب
وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مبلغ بسرقته تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
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