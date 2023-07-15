إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين عائلتى آل الجحش وآل عجيمى، بسبب خلافات الجوار والتي نتج عنها إصابة 11 شخصا بإباصات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفى وتصرح لعدد 5 أشخاص بالخروج بعد تحسن حالتهم وتم الإبقاء على 6 حالات تحت الملاحظة الطبية.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطار بوقوع مشاجرة بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين عائلتين ووجود مصابين وذلك بسبب خلافات الجوار وتمت السيطرة عليها.

عقب الانتقال الفحص تبين ان المشاجرة بين أفراد عائلة ال "جحش" وأفراد عائلة ال " عجيمى" بمدينة البلينا نتج عن المشاجرة إصابة م . ر . ع 47 سنة بإصابات متفرقة بالرأس وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى بمعرفة الأهالى، وإصابة أ . ع . أ . أ 38 سنة بجرح ردى وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة ح . م . ش . 21 سنة بجروح بالرأس وتم نقله لمعرفة الأهالى للمستشفى الجامعى لعمل الأشعة، وإصابة خ . ع . ع 19 سنة بجرح متهتك بفروة الرأس وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة ح . ص . ع 37 سنة بجرح ردى متهتك بالرأس وتورم وكدمات وتم تحويله للمستشفى الجامعى، وإصابة أ . ر . ع 41 سنة بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . ر . ع 55 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ش . م . ش 23 سنة بإصابات متفرقة بالرأس وتم نقله للمستشفى الجامعى، وإصابة م . ر. ش 44 سنة بجرح ردى وكسور وتم تحويله للمستشفى لعمل تقرير طبى، وإصابة م . ش . ر 47 سنة بجرح ردى بفروة الرأس وتم عمل غرز بمستشفى برديس وتقرير طبى، وإصابة م . ش . ر 55 سنة بجروح وكسور وتم نقله بمعرفة الأهالى لمستشفى سوهاج الجامعى

تم التصريح لعدد 5 مصابين بالخروج عقب عمل التقارير الطبية اللازمة وتم الإبقاء على 6 مصابين تحت الملاحظة الطبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق التحقيق في الواقعة.