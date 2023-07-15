اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحى للاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى رام الله

السبت، 15 يوليو 2023 03:00 ص
إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحى للاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى رام الله الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحى فى القدم، خلال مواجهات، الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
 
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على البلدة في محاولة منهم للاستيلاء على منطقة "الباطن"، حيث رفعوا علم دولة الاحتلال على التلة قبل أن ينسحبوا منها.
 
وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب من قرية أبو شخيدم بالرصاص الحي في القدم.

فلسطين

رام الله

الضفه الغربيه

اسرائيل

اخبار فلسطين

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