إصابة أب ونجله فى حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب أب ونجله الطفل بكدمات وجروح وارتجاج بالمخ؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق منيا القمح - أرض الفدان بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول علاء غ م، 41 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، مصابًا بارتجاج بالمخ، ونجله محمد، 12 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق منيا القمح - أرض الفدان بمركز منيا القمح، وتحرر عن ضلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى الصالحية الجديدة المركزي حاتم ع ع، 47 سنة، مقيم في الصالحية الجديدة، جثة هامدة، وساندي م ح، 16 سنة، مصابة بارتجاج بالمخ، فيما تبين حدوث إصابة المصابة ووفاة المتوفى إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك في مدينة الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.