وأشارت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، والاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأكدت الوزارة دعم الأردن للجهود كافة المستهدفة حل الأزمة السودانية، مشيدةً بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، معربة عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية، ووقف القتال، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

تونس ترحب بالنتائج 

كما رحبت الخارجية التونسية بنتائج القمة، وأعربت الخارجية عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في دفع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سلمي وشامل للأزمة في السودان، وجددت الخارجية التونسية الدعوة إلى الوقف الفوري للنزاع، حفاظا على أمن السودان واستقراره ووحدته الترابية، وصون سيادته ومقدرات شعبه الشقيق.

وكان مؤتمر قمة دول جوار السودان قد أكد في بيانه الختامي، الذي تلاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم في البلاد باعتباره شأنا داخليا.

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

 

فلسطين 

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التي بذلتها مصر ، لعقد قمة دول جوار السودان بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعي جميع الأطراف المشاركة.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفوري للأحداث المؤسفة الجارية في السودان وتحقيق السلام والازدهار في السودان.