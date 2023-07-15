اليوم السابع
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إزالة 42 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 بالإسماعيلية

السبت، 15 يوليو 2023 06:15 م
إزالة 42 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 بالإسماعيلية إزالة تعديات
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
 
وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري.
 
وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 15000 متر مربع عبارة عن مباني غير مكتملة البناء.
 
كما تم إزالة 20 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري على مساحة 12000 متر مربع.
 
وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

 


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