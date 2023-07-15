إخلاء إدارى لسكان عقار باكوس المنهار شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع، وذلك فور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وعدد 2 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.