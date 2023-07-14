9 نصائح "لو قابلتك سمكة قرش" .. أبرزهم "متعملش نفسك ميت "

كتبت منال العيسوى

خلال الآونة الأخيرة ظهر حول العالم حوادث مرتبطة باسماك القرش وهجومه على الأنسان، عبر السوشيال ميديا ، والتي ساعدت على انتشار هذا النوع من الحوادث الأزلية، المرتبطة بهجوم سمك القرش اكل لحوم البشر.

ورغم أن هذه الحوادث ارتبطت في ذهن الجميع بمشاهد الأفلام العالمية القديمة ودائما ما يكون مسرح الجريمة داخل أعماق البحار، أو أماكن نائية في جزر مجهوله في أعماق المحيطات، لكن اليوم أصبح مسرح الجريمة هو الشواطئ، وباتت القروش ليست السمكة التي نسمع عنها، ولكن يمكنك رؤيتها رؤية العين، بسبب عدد من الأسباب، أهمها التغيرات المناخية، والسلوكيات العدوانية من الانسان ضد اسماك القرشوهو ما يجعله اكثر عدوانية، لان الأصل في اسماك القرش أنها اسماك مفترسه، بطبيعتها، ويزداد الأمر حين يتم استفزازها.

قدم الدكتور عمرو هيبه بعض النصائح تفاديا للحوادث المرتبطة باسماك القرش، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا:" أنه حال تقابلت مع القرش في المياه هناك بعض الضوابط عليك أن تتحلى بها "

أولا: لا تصاب بالهلع وحافظ علي هدوئك.

ثانيا: لا تبدأ برش الماء في كل مكان، لأن هذا سيثير القرش ويشجعه على استكشافك، فسمكة القرش لا كفوف لديها، وإذا أرادت أن تستكشف شيئا وضعته في فمها فاحترس.

ثالثا: حافظ على مستوى النظر المباشر معها، فذلك يخيف سمكة القرش، رابعا: وسع نفسك من خلال حركات الجسم ليظهر حجمك كبيرا يبدو ذلك من المباعدة بين يديك وقدميك، أو العكس.

خامسا: إذا كان القرش في وضع الهجوم، اجعل نفسك كبير قدر الإمكان في الماء، فكلما كنت أكبر في المياه، كلما زاد الاحترام الذي ستحصل عليه.

سادسا إذا كانت سمكة القرش تمر بجانبك فقط، فضع نفسك في وضعية الجنين ليصغر حجمك.

سابعا: لاتمثل إنك ميت، فإذا وجدت نفسك في لقاء عدواني، وجه اللكمات والركلات إلى المناطق الحساسة، ولكن كن حذرا في اختيار هدفك.

ثامنا: لا توجه لها ضربات تحت الأنف أو قرب الفم، واستخدم أي شيء معك لضربها وإعاقة حركتها.

تاسعا: حاول الوقوف وراء القرش، كي لا يراك وكي تؤمن المساحة خلفك إذا كنت غطاسا، واختبئ خلف الشعاب المرجانية.