9 معلومات هامة عن اتهام رجل أعمال بإطلاق النار على طليقته بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهم بإطلاق نار أثناء محاولة اقتحام منزل طليقته في التجمع الخامس، وكشفت تحقيقات النيابة عن العديد من الوقائق في القضية وهي كالأتي:.

- الزوجة رفعت قضية نفقة وتمكين مسكن على طليقها.

-المتهم يعمل مدير أحد شركات البترول.

-حاول المتهم اقتحام منزل طليقته فى التجمع الخامس.

-رفضت طليقته دخوله الشقة بعد حصولها على التمكين.

- المتهم أطلق النار بشكل مفاجىء نحو طليقته.

-أصابت طلقة نارية الزوجة في رقبتها ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

-النيابة استمعت لأقوال الزوجة والابن وعاينت مسرح الجريمة.

-قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

- النيابة أمرت بحبس المتهم وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

كانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها ، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وتم ضبط المتهم وبحوزته الطبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.