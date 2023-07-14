5 طرق لحماية نفسك من ارتفاع الحرارة.. أبرزها الحفاظ على رطوبة جسمك

كتبت إيناس البنا

حان الصيف وكذلك موجة الحر ، يمكن أن تضرب موجات الحر وتعرضك لخطر الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، ووفقا لموقع "webmd" موجات الحر هي فترات من الطقس شديد الحرارة يمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع ، ويمكن أن تكون خطيرة إذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة. بعد توقعات الاقتراب من موجات الحر فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها حماية نفسك أثناء موجة الحر.

حافظ على رطوبتك يعتبر الترطيب أحد أهم الجوانب عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من موجة الحر، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإرهاق والدوخة وأعراض أخرى يمكن أن تكون خطيرة في درجات الحرارة الشديدة. وبالتالي ، حافظ على رطوبتك واستهدف شرب ما لا يقل عن ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا ، وتجنب المشروبات السكرية والكحول التي يمكن أن تسبب الجفاف.

يمكنك أيضًا شرب ماء الليمون واللبن لتبقى باردة وتتغلب على الحرارة. وإذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف ، يمكنك شرب محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS). ابق في الداخل خلال أكثر فترات اليوم حرارة ، من الأفضل البقاء في الداخل في بيئة مكيفة الهواء. إذا لم يكن لديك مكيف هواء في المنزل ، يمكنك أيضًا استخدام مبرد. اخرج من منزلك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا وأيضًا بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة.