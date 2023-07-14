وقالت مصادر فلسطينية بالقدس إن نحو 35 ألف مصل من أهالي القدس وداخل الخط الأخضر ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة الغربية أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية لمدينة القدس المُحتلة، من أجل أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، إلى وقف جرائم القتل في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، إعمالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن دم المسلم على المسلم حرام، داعيا إلى التحرر من الخوف والحزن رغم المحن.

وشدد خطيب الأقصى على أن فلسطين ستبقى عصية، وسيبقى شعبها صامد ثابتًا مُتجذرًا فيها.